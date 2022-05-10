شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تعبر عن افتقادها الشديد لوالدتها: "قلبى وروحى ربنا يرحمك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت النجمة دنيا سمير غانم، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، صورة لوالدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، وكتبت على الصورة قائلة:" قلبى و روحى ربنا يرحمك يارب"، معبره عن افتقادها الشديد لوالدتها.



دنيا سمير غانم

وسبق وتمنت النجمة دنيا سمير غانم، أمنية عبر حسابها على تويتر، وغردت قائلة: "بتمني يكون عندي مدينة استضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا "سعداء" "آمنين" اللهم احفظهم جميعًا".

دنيا سمير غانم من النجمات اللواتى ارتبطن بالأطفال قبل الكبار، حيث تعلق الأطفال بأعمالها الفنية سواء تمثيل أو غناء، هذا إلى جانب غنائها مع الأطفال في المناسبات الرسمية، جعلها تبدو قريبة منهم للغاية، لذلك كشفت دنيا عن أمنيتها اتجاه الأطفال.

كما سبق أن شاركت دنيا سمير غانم، محبيها ومتابعيها، بصورة عائلية برفقة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لها ولأسرتها: "يا رب ارحمهما واسعدهما".