يستغرق صناعتها 3 أيام.. أغلى فطائر البيتزا في العالم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 7 دقائق

البيتزا بأنواعها المختلفة، تعتبر من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص كباراً كانوا أم صغاراً، فهي وجبة شهية ومتنوعة المكونات، ما يجعلها خياراً مناسباً لعشاق المذاقات المختلفة.

وكثير من الناس هم الذين ينظرون إلى البيتزا على أنّها وجبة غنيّة وقادرة على إعطاء من يتناولها أكبر شعور بالشبع بأقلّ مبلغ ممكن.

قد لا يعلم عشاق فطائر البيتزا، أن هناك بعض الأنواع من وجبتهم المفضلة بتكلفة فلكية يكفي سعر الواحدة منها لعشاء كامل بأرقى المطاعم.

ويكشف موقع “ساكسيس ستوري” عن قائمة لأغلى فطائر البيتزا في العالم، وتشمل بيتزا Louis XIII التي تصل تكلفتها 12,000 ألف دولار، ويستغرق صناعتها ثلاث أيام ويقدمها مطعم الطاهي الشهير Chef Renato Viola في مدينة Salerno بإيطاليا.

ضمن قائمة أغلى شطائر البيتزا في العالم، تأتي بيتزا Miss Verdun في المركز الثاني، وتكلفتها تصل لـ 4.250 ألف دولار، ويقدمها مطعم Mazzou Pizza في مدينة مونتريال.

من بعدها، تأتي في المركز الثالث بيتزا Pizza Royale 007 التي تصل تكلفتها لـ 4200 دولار، التي استوحى صانعها اسمها من العميل السري الشهير جيمس بوند، ويقدمها مطعم Domenico Crolla في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

في المركز الرابع تأتي بيتزا Nino Bellissima، التي تصل تكلفتها لـ 1000 دولار، ويقدمها المطعم الشهير بمدينة نيويورك Gino’s restaurant.

في المركز الخامس بين أغلى شطائر البيتزا في العالم، تأتي بيتزا The C6 بتكلفة تصل لـ 450 دولارا، ويقدمها مطعم Steveston Pizza في مقاطعة “بريتش كلومبيا” في كندا.