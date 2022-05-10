مبلغ “خرافي” لانتقال مبابي إلى ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

كثيرة هي الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول مستقبل الفرنسي كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وانتقاله لنادي ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بصفقة انتقال مبابي، مهاجم الفريق الباريسي إلى ريال مدريد الإسباني.

ويرتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية في تقرير لها أن تكلفة انتقال مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد ستكلف إدارة نادي العاصمة الإٍسبانية مبلغ 180 مليون يورو.

وستشمل تلك التكاليف مكافأة التوقيع، في ظل الحصول على خدماته بشكل مجاني، بالإضافة إلى حصوله على 40 مليون يورو كراتب سنوي.

ويطالب ريال مدريد بنسبة 50% من حقوق صور مبابي طوال مدة العقد بين الطرفين، فيما يرغب اللاعب في الحصول على نسبة 100% منها، وهو العرض الذي قدمه له النادي الفرنسي.

ويرفض نادي ريال مدريد منح أي لاعب حق الحصول على 100% من حقوق الصورة على مدار تاريخه، وحال موافقته عليه ستكون تلك هي المرة الأولى.

يُذكر أن باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، سيلعب آخر مباراة له هذا الموسم يوم 21 مايو/أيار الجاري ضد ميتز، حيث يتوقع بعدها أن يعلن مبابي عن مستقبله بشكل نهائي.