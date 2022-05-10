شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا و سعد لمجرد يحتفلان بتحقيق أغنيتهما " من أول دقيقة" 20 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجمى الغناء اللبنانية إليسا والمغربى سعد لمجرد، بنجاح أغنيتهما الجديدة " من أول دقيقة"، وتحقيقها 20 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، في أقل من أسبوع، حيث تم طرحها الأربعاء الماضى.

واحتفلت مؤخرًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا: "العروسة القادمة إنت"، ثم قالت أصالة "يارب" ورسمت الضحكة والسعادة على وجه إليسا بعد أخذ البوكية.



إليسا



سعد لمجرد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للعروسين، أثناء تأدية إحدى الرقصات الرومانسية ضمن فقرات الزفاف، حيث كانا يغنيان إحدى أغنيات النجمة أصالة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

يذكر أن إليسا أحيت مؤخرا فى مصر حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذى يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولى الرابع عشر لأورام الثدى والعلاج المناعى.