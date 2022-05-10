شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المنتج الراحل فتحى يسرى بمنزل الأسرة فى 6 أكتوبر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى عائلة المنتج فتحى يسرى العزاء بعد صلاة عصر اليوم بمنزل الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر، وقد توفى فتحى يسرى صباح أمس الاثنين، وقالت سارة فتحى ابنة المنتج الراحل، والتى تعمل كمساعد مخرج، إن العزاء سيكون بعد صلاة عصر اليوم بمنزل الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر.

وأضافت سارة فتحى أن والدها توفى أمس على فراشه دون أن يعانى أى متاعب وكان بصحة جيدة، لكنه استيقظ وتحدث بكلمات بسيطة ثم فاضت روحه لبارئها، وتم الدفن بمقابر الأسرة بالواحات بطريق أكتوبر فى إطار محدود اقتصر على الأقارب.

وأشارت سارة فتحى إلى أنه لا صحة على الإطلاق أن والدها كان فى صراع مع المرض كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعى، فرغم تخطى والدها الثمانين من عمره إلا أنه كان يؤدى فرائض الصلاة فى المسجد والصيام بشكل منتظم.