شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تستمتع بسحر الحضارة الفرعونية والبالون الطائر فى الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت محافظة الأقصر خلال الأيام الماضية، الفنانة الشهيرة نسرين طافش فى رحلة صيفية فى عاصمة الحضارة الفرعونية القديمة، عقب انتهائها من أجازة عيد الفطر المبارك وموسم الأعمال الدرامية الرمضانية، حيث استمتعت بزيارة المعالم الآثرية من المعابد والمقابر فى البرين الشرقي والغربي.

وخلال زيارتها للاستمتاع بسحر المعالم الآثرية والتراثية بمحافظة الأقصر، زارت الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش مطار البالون الطائر فى البر الغربي، واستمتعت بالتقاط الصور التذكارية بأرض مطار البالون قبل استقلال إحدى رحلات البالون فى سماء غرب المحافظة.

وفي هذا الصدد يقول الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، إنه تشهد معابد شرق وغرب الأقصر انتعاشة سياحية مميزة بتوافد الأفواج السياحية من حول العالم، وذلك وسط أجواء مميزة بين الأفواج التي تتوافد بصورة طبيعية على مدار الساعة ومن الصباح الباكر للاستمتاع بعاصمة السياحة العالمية، وذلك بعد نجاح وزارة السياحة والآثار فى المشروعات القومية الكبرى التى تجرى داخل المعابد المختلفة بأيدي مصرية خالصة.

ويضيف الطيب غريب لـ"الخليج 365"، أنه تعتبر معابد الكرنك أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذي كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات"، موضحاً إن معابد الكرنك بنيت على مدار مئات السنين، فهى عبارة عن مجموعة من المعابد والمقاصير وعدد من الأبهاء والمسلات والتماثيل، التي أهدت إلى ثالوث طيبة المقدس وعلى رأسهم آمون رع رب الإمبراطورية المصرية فى معتقدات المصريين القدماء آنذاك، واستمر تكريس وبناء وتشييد هذه الآثار لمدة 2000 سنة، والمساحة الكلية لمعابد الكرنك 247 فدانًا للمجموعة الأثرية التى تسمى الكرنك، أما معبد أمون فقط بملحقاته عبارة عن 46 فدانًا.

وكانت قد استقبلت محافظة الأقصر، زيارة مميزة للمطرب الشهير عصام كاريكا للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة بين المعابد والمقابر والمعالم السياحية العتيقة، وكان فى ضيافة الخبير السياحى محمود ادريس، منسق مبادرة "كلنا نعمل من أجل الأقصر"، والذي أكد أن الأقصر كانت وستظل المقصد السياحي المفضل لدى مشاهير مصر وبلدان الوطن العربي والعالم.

وأضاف الخبير السياحى محمود إدريس، أن زيارات النجوم والساسة والمشاهير للأقصر يساعد على تحقيق مزيد من الرواج السياحي، ويعد وسيلة مجانية للإعلان عن المعالم الأثرية والسياحية التي تتفرد بها الأقصر، موضحاً أن الصور التي التقطت خلال زيارات مشاهير وساسة وملوك وأمراء وحكام العالم لمدينة الأقصر، لاتزال باقية في أذهان الناس بأوروبا وبلدان العالم.

وأوضح منسق مبادرة "كلنا نعمل من أجل الأقصر"، أنه تشرف باستقبال ولقاء ملوك ورؤساء وأمراء وفنانين ومشاهير كثيرين على أرض الأقصر، مثل ملك اسبانيا ورئيس فرنسا والأميرة ديانا وغيرهم، بجانب نجوم ومشاهير مصر والعالم العربي الذين تسهم زياراتهم على الدوام في تحقيق دعاية سياحية مجانية تساوي الملايين لمعالم الأقصر الأثرية والسياحية.



الفنانة نسرين طافش تستمتع بسحر الحضارة الفرعونية بمعابد الكرنك والبالون (1)



الفنانة نسرين طافش تستمتع بسحر الحضارة الفرعونية بمعابد الكرنك والبالون (2)