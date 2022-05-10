شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نورهان بعد إصابة فى قدمها: عدت على خير والحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نورهان لـ ”الخليج 365” آخر تطورات حالتها الصحية بعد اصابتها في قدمتها، مؤكدة أنها بخير حالياً وأن الأمور عدت على خير، وجاء ذلك بعد تشخيص الطبيب لها بأنها مصابة بالتهاب بمشطيات القدم مع الاشتباه بوجود شرخ إجهادي، وطلب منها الأطباء إجراء بعض التحاليل والفحوصات مع الراحة التامة لمدة أسبوع.

نورهان نشرت صورة الفحوصات الطبية على حسابها بموقع "انستجرام" تطلب الدعاء من متابعيها، حيث وعلقت: "ألم ألم ألم ألم.. أسألكم دعوات طيبة تُبعد عني آلام البدن وشرور البشر.. وانقلاب الصاحب والسند.. والجفاء بعد ود.. وخيبة الأمل فيمن أحسنا الظن بهم"، لتتوالى التعليقات من المتابعين متمنين لها الشفاء العاجل.



نورهان

وشاركت نورهان خلال شهر رمضان الماضى في مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، هشام عاشور، عصام السقا، عبير منير، وهلا السعيد، سامية عاطف، مايا فارس، ندا عادل وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

نورهان حلت ضيفة مؤخراً على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يتم عرضه على قناة cbc، وصرحت أنها انفصلت عن زوجها ولم تختلف الحياة بالنسبة لها كثيرًا عما كانت عليه في السابق، مشيرةً إلى أن معايير اختيار الزوج تتمثل في المودة والرحمة، لأنها معنية أكثر بجوهر الزواج وليس المظهر أو الخطوبة أو الأمور المادية.

وأشارت نورهان إلى أنها تريد زوجًا لا يريد الاستفادة من نجاحها ولا يحجر عليها في النجاح، بل يحبها لذاتها ويقبلها في كل الحالات ويقدرها، مشيرةً إلى أن هناك شائعة بشأن أن ابنها معاذ مثل في فيلم "عمر وسلمى" وهذا لم يحدث، حيث أنه يحب التمثيل ولكنها لا تريد له أن يدخل فيما وصفته "فتنة التمثيل".