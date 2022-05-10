شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تهنئ إليسا وسعد لمجرد: مفيش أحلى من كده كلام مليان إحساس جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة نبيلة عبيد، النجمين إليسا وسعد لمجرد على أغنيتهما الجديدة "من أول دقيقة"، وكتبت نبيلة عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" مفيش أحلى من كده كلام مليان إحساس جميل ومشاعر دافئة كتبها الشاعر المبدع أمير طعيمة وغنتها بإحساس إليسا وسعد لمجرد طبعا عجبتني الأغنية بيتها واللحن بتاعها كمان حلو".

احتفلت النجمة إليسا، بأغنيتها الجديدة " من أول دقيقة" دويتو مع النجم سعد لمجرد، وتحقيقها مشاهدات عالية على اليوتيوب، حيث وصلت إلى 20 مليون مشاهدة منذ طرحها الأربعاء الماضى.

واحتفلت مؤخرًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا: "العروسة القادمة إنتى"، ثم قالت أصالة "يارب" ورسمت الضحكة والسعادة على وجه إليسا بعد أخذ البوكية.

يذكر أن إليسا أحيت مؤخرا فى مصر حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذى يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولى الرابع عشر لأورام الثدى والعلاج المناعى.