شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد من المكسيك: تجاهل التعليقات السلبية يجعلك أكثر سعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة الشابة مايان السيد رسالة لمنتقديها أثناء قضائها عطلة العيد في المكسيك، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التغريدات تويتر:"لقد اكتشفت أنه عندما تختار التجاهل وعدم إعطاء أي أهمية للتعليقات السلبية والحكم عليك، فإنك تصبح أكثر سعادة وتعيش بحرية، هذا حقًا يغير حياتي إلى الأفضل – أحبكم جميعا من المكسيك".



رسالة مايان السيد

وكانت مايان السيد قد ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "الاختيار 3 – القرار" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي على قناة ON، وجسدت خلال العمل شخصية (آية) ابنة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي قدم دوره ياسر جلال، والعمل تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، صبحي خليل، وعدد كبير من الفنانين.

يذكر أن مايان السيد قدمت بطولة حكاية بعنوان "حلم حياتى" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه أواخر العام الماضى، وشاركها في البطولة، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.