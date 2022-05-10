برشلونة يقرر التخلي عن كوتينيو بنصف الثمن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قررت إدارة نادي برشلونة بيع فيليب كوتينيو مهاجم الفريق إلى أستون فيلا بشكل نهائي ولكن بنصف الثمن، وفق ما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

وأعير كوتينيو من برشلونة للفيلانز في شتاء 2022 بعقد لمدة 6 أشهر يحتوي بند شراء نهائي مقابل 40 مليون يورو.

ولكن صحيفة “موندو ديبورتيفو” كشفت في تقرير لها أن برشلونة قرر بيع كوتينيو للفيلانز مقابل نصف المبلغ أو أقل، أي مقابل مبلغ يتراوح من 20 إلى 15 مليون يورو.

ورغم أن برشلونة نظرياً سيخسر نصف المبلغ الذي كان يضعه للصفقة لكنه يبقى فعلياً وعملياً المستفيد من تلك العملية.

أولاً سيتخلص برشلونة من راتب كبير للاعب البرازيلي، الذي يتقاضى 8.5 مليون يورو سنوياً وهو مبلغ أكبر بكثير من إمكانيات البارسا حالياً، بل والأكثر من ذلك سيحصل على مقابل مادي نظير بيعه.

الأمر الثاني يتمثل في تعويض برشلونة عن المبلغ الكبير المدفوع في كوتينيو نظير انتقاله من ليفربول إلى البارسا في شتاء 2018 والمقدر بـ120 مليون يورو، بالإضافة لـ40 مليون أخرى متعلقة بالأداء.

ورغم أن كوتينيو لم يلعب إلا 15 مباراة فقط مع أستون فيلا لكنه نجح في ترك بصمة كبيرة بتسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى مما أجبر ستيفن جيرارد مدرب الفريق وزميله السابق في ليفربول على طلب ضمه بشكل نهائي.

ورغم المبلغ الكبير لم يسجل كوتينيو بقميص برشلونة إلا 26 هدفاً في 106 مباراة لعبها مع البارسا، بينما أعير في موسم 2019-2020 لبايرن ميونخ وفي موسم 2021-2022 للفيلانز.