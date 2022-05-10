الإصابات تحرم مانشستر سيتي من جداره الدفاعي المتميز “ووك ودياز وستونز”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - مايو - 2022 12:55 مساءً

سيفتقد مانشستر سيتي على الأرجح ثلاثي الدفاع روبن دياز وجون ستونز وكايل ووكر في المباريات الثلاث المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن لاعب الوسط فرناندينيو قال إن المواهب الشابة في أكاديمية النادي تستطيع النجاح إذا حصلت على فرصة.

وخسر سيتي، الذي يتصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول، جهود مدافعه دياز بسبب مشكلة عضلية خلال الفوز 5-صفر على نيوكاسل يونايتد، ليصبح أمامه أربعة مدافعين فقط من اللاعبين الكبار.

ويعاني نيثن أكي من إصابة بسيطة في الكاحل، لكن سيتي ربما يلجأ إلى المدافع سي.جيه إيجان-رايلي البالغ عمره 19 عاما، والذي خاض مباراته الأولى في الدوري كبديل للمدافع إيمريك لابورت أمام نيوكاسل، أو لوك مبيتي البالغ عمره 18 عاما والذي جلس على مقاعد البدلاء.

وقال فرناندينيو، الذي يستطيع أيضا اللعب في مركز قلب الدفاع، للصحفيين “لدينا بعض الإصابات الآن، وهذا طبيعي في نهاية الموسم”.

وأضاف “إنه لمن دواعي سروري أن أتابع مشاركة بعض اللاعبين الشبان، لأنهم يحصلون على فرصة اللعب معنا خلال الموسم، ونحن نعرف ما يستطيعون فعله”.

وتابع “إنهم يُظهرون في كل مران أن بوسعهم اللعب مع الفريق الأول، ولقد حصل سي.جيه على فرصة اللعب لبعض الدقائق، وأنا سعيد من أجله، وأتمنى له كل التوفيق في مسيرته”.

وسيلعب سيتي في آخر ثلاث مباريات أمام ولفرهامبتون ووست هام يونايتد وأستون فيلا، ويبدو قريبا من حصد لقبه الرابع في خمس سنوات.