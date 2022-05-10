سيف نبيل يحصد النجاح بـ”حبيبي ويايه” في أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية “حبيبي ويايه” للنجم العراقي سيف نبيل أكثر من مليون مشاهدة بعد 5 أيام فقط من صدورها على قناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وتتصدر أغنية “حبيبي ويايه” منذ صدورها قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً على موقع “يوتيوب” في العراق والسعودية ولبنان والإمارات والمغرب وغيرها من البلدان العربية.

أغنية “حبيبي ويايه” هي باللهجة العراقية، من كلمات محمد الواصف، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.

وتمثل أغنية “حبيبي ويايه” التعاون الأوّل بين الفنان سيف نبيل وشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.