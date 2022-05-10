جزيرة ياس تعيِّن كيفن هارت سفيراً لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، إحدى أبرز وجهات الترفيه الرائدة في العالم، عن تعيين الممثل الكوميدي الشهير عالمياً كيفن هارت كأول سفير لشؤون الجزيرة، من خلال مقطع ترويجي نشرته حسابات الجزيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر في المقطع السفير الجديد وهو يجول في أرجاء الجزيرة بسيارة فيراري بيضاء، ما أثار فضول معجبيه للكشف عن الفعاليات التي سيقوم بها في الجزيرة، وليختتم المقطع بالتلميح إلى مفاجأة كبرى.

وتشجع الجزيرة معجبي نجم هوليوود المميز على متابعة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمواكبة رحلة كيفن في الجزيرة التي تثري معالمها الفريدة ومرافقها الترفيهية الشهيرة والحائزة على عدة جوائز، مثل عالم فيراري أبوظبي، أول مدينة ترفيهية داخلية تحمل علامة فيراري التجارية في العالم، وياس ووتروورلد أبوظبي، الحديقة المائية الرائدة في الشرق الأوسط، إضافةً إلى عالم وارنر براذرز أبوظبي، أول مدينة ترفيهية داخلية تابعة لعلامة وارنر براذرز العالمية، وكلايم أبوظبي، وجهة المغامرات التي تضم أعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، إلى جانب ياس لينكس أبوظبي، ملعب لينكس الأول من نوعه في الشرق الأوسط من تصميم كايل فيليبس، فضلاً عن ياس مول، وحلبة مرسى ياس التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

وقال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لدى إكسبيرينس هب، الشركة المسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية لجزيرة ياس والتابعة لشركة ميرال: يسرّنا تولي كيفن هارت، أحد ألمع الكوميديين الترفيهيين وأغناهم موهبةً على مستوى العالم، منصب سفير شؤون جزيرة ياس أبوظبي. ونشجع المعجبين والمتابعين في كل مكان على ترقب كل جديد، ومتابعة خطوات كيفن نحو الارتقاء بالجزيرة وتطويرها وفق رؤيته الخاصة، لتكون الوجهة الترفيهية الأفضل بلا منازع.

وسبق أن أثار كيفن فضول معجبيه عندما ألمح إلى احتمال توليه عملاً في الجزيرة، حيث أعرب عن حماسه الشديد للتعاون مع جزيرة ياس من خلال حساباته على منصات التواصل الاجتماعي في شهر أغسطس العام الماضي. ويعتزم النجم الهوليوودي الآن مشاركة تجربته العملية الشخصية بوصفه سفيراً لشؤون الجزيرة مع معجبيه وعشاق الاصطياف والسفر على حدٍ سواء.