ثغرة فنية في “آبل ميوزيك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشارت تقارير لوجود ثغرة فنية في تطبيق آبل ميوزيك، تجعله يحل محل التطبيقات الأخرى على قاعدة التوصيل، وهو أمر يمنع عمل التطبيقات بشكل طبيعي.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في التكنولوجيا إلى أن بعض أصحاب هواتف آيفون اكتشفوا الثغرة التي تجعل آبل ميوزيك يثبت نفسه كخدمة الموسيقى الأساسية عبر المساعد الشخصي الذكي سيري، حتى لو كان قد تم اختيار خدمة أخرى مثل سبوتيفاي كخدمة أساسية على الهاتف الذكي.

من ناحيتها ذكرت شركة آبل أنها تدرس التقارير وليس لديها تفاصيل بشأن المشكلة في الوقت الراهن.