إعادة تصميم السعفة الذهبية احتفاء بالدورة 75 لمهرجان كان السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل مهرجان كان السينمائي على هدية خاصة من دار شوبار للمجوهرات للاحتفال في دورته الخامسة والسبعين، حيث أعادت الدار السويسرية تصميم السعفة الذهبية للمهرجان.

وأعادت شوبار، وهي من الرعاة الرسميين للمهرجان وتحتفل بمرور 25 على شراكتها مع المهرجان في تصميم جائزته المرموقة، تصميم السعفة الذهبية المرصعة بالماس بحيث تتماشى مع المعايير الأخلاقية للحصول على الماس مع مراعاة البيئة.

وجاء تصميم التصميم الجديد للسعفة مكونا من أوراق ذهبية مرصعة من الجانبين بالماس على قاعدة من حجر الكوارتز الوردي.

والسعفة الذهبية، التي تُمنح خلال الحفل الختامي للمهرجان، هي أبرز جوائزه وأهمها، حيث تقدم لأفضل فيلم وفقا لاختيار لجنة التحكيم.

واختارت المديرة الفنية والرئيسة المشاركة لدار شوبار، كارولين شوفوليه، إعادة النظر في تصميمات السعفة الذهبية للاحتفال بالعيد الخامس والسبعين للمهرجان، وانتقت الماسات المرصعة للسعفة من الموردين المعتمدين من قبل مجلس المجوهرات العالمي الذي يشرف على مدى مراعاة حقوق العاملين في المناجم التي استخلصت منها الأحجار الكريمة.

ويضم تصميم السعفة ورقتين من سعف النخيل من الذهب، رصعت أحدهما بـ 75 ماسة والأخرى بـ 25، وذلك احتفالا بمرور 75 عاما على المهرجان و25 عاما على شراكة شوبار في تصميم السعفة.

وتعتبر قاعدة الكوارتز الوردي، التي تحل محل وسادة الكريستال الصخري التقليدية، عنصرا هاما في التصميم. وقالت دار شوبار إنه وفقًا للأساطير اليونانية، فإن حجر الكوارتز الوردي جاءت به إلى الطبيعة أفروديت، إلهة الجمال والحب.

وقالت شوبار إنه وقع الاختيار على الكوارتز الوردي لأنه يمثل رمزًا «للحب غير المشروط الذي يربط المهرجان بالسينما» كما أنه يرمز لحب شوبار للسينما.

وعند الإعلان عن التصميم الجديد للسعفة، قالت شوبار إن عدد الأوراق الصغيرة المصنوعة من الذهب على جانبي السعفة يبلغ 19 ورقة، وإن شوبار خصصت سته من صناع المجوهرات لتصميم السعفة الجديدة، وأنهم كرسوا 70 ساعة للحصول على السعفة في صورتها الجديدة. كما قالت إن الذهب المستخدم في صناعة السعفة يبلغ 118 غراما م الذهب عيار 18.

وتأتي إعادة تصميم السعفة بعد عام هام للمهرجان في عام 2021، حيث حصلت المخرجة الفرنسية، جوليا دوكورنو، على السعفة الذهبية عن فيلمها «تيتان» وهي المرة الأولى التي تُمنح فيها الجائزة المرموقة لامرأة منذ بدأت شوبار شراكتها للمهرجان في تصميم السعفة المستمرة منذ 25 عاما.