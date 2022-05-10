درة تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة التونسية درة عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام” مجموعة صور جديدة، ظهرت من خلالها بإطلالة كاجوال سرقت الأنظار.

وأطلّت درة في الصورة ببنطلون جينز وبلوزة متعددة الألوان، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة لكي تتناسب مع اطلالتها الجديدة.

وعلّقت درة على الصورة قائلةً: “يقصدون أن هناك ضوءًا يسطع في مكان قريب “.

جدير بالذكر، أن الفنانة درة انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل “المشرحة” وتدور أحداث العمل فى ١٠ حلقات فى إطار اجتماعي تشويقي غامض حول فتاة تدعى “نورهان”، تتعرض لمشكلات عدّة وتحاول الهرب منها خلال الأحداث،

ويشارك في بطولة مسلسل “المشرحة” عدد من الممثلين ومنهم محمد دياب، وأسامة عباس ، وعادل كرم ومها نصار وعلي الطيب.