فن ومشاهير

درة تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة التونسية درة عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام” مجموعة صور جديدة، ظهرت من خلالها بإطلالة كاجوال سرقت الأنظار.

وأطلّت درة في الصورة ببنطلون جينز وبلوزة متعددة الألوان، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة لكي تتناسب مع اطلالتها الجديدة.

وعلّقت درة على الصورة قائلةً: “يقصدون أن هناك ضوءًا يسطع في مكان قريب “.

جدير بالذكر، أن الفنانة درة انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل “المشرحة” وتدور أحداث العمل فى ١٠ حلقات فى إطار اجتماعي تشويقي غامض حول فتاة تدعى “نورهان”، تتعرض لمشكلات عدّة وتحاول الهرب منها خلال الأحداث،

ويشارك في بطولة مسلسل “المشرحة” عدد من الممثلين ومنهم محمد دياب، وأسامة عباس ، وعادل كرم ومها نصار وعلي الطيب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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