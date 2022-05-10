تصدّر الإيرادات.. “واحد تاني” لـ أحمد حلمي في جولة عربية وأوروبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زال فيلم “واحد تاني” للنجم أحمد حلمي، يتصدر قائمة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر الحالي، متفوقاً على فيلمي “العنبكوت” الذي جاء في المرتبة الثانية، و”زومبي” بطولة علي ربيع، الذي تذيل القائمة.

وأكدت الشركة المنتجة له أنه بعد هذا النجاح، ستنطلق رحلة عرضه خارج مصر، بدايةً من يوم الجمعة المقبل، على أن يتم ذلك بأميركا، إنكلترا، كندا، أستراليا، قطر، الإمارات، السعودية، عمان، الكويت، البحرين، العراق، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، جيبوتي، السودان، ويأتي ذلك من خلال أربعين نسخة للفيلم.

وكانت الآراء قد تباينت حول الفيلم، ففي الوقت الذي أشاد به عدد من الجماهير، تعرض إلى الانتقادات من البعض الآخر، مؤكدين أنه يحتوي على إيحاءات جنسية، وهو الأمر الجديد على أحمد حلمي، الذي يقدم أفلامه للأسرة المصرية كافة.

والفيلم من بطولة روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، وعدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.