سيلين ديون بصورة مؤثرة مع أولادها بمناسبة عيد الأم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت المغنية العالمية سيلين ديون صورة نادرة تجمعها بأولادها الثلاثة، وهم رينيه تشارلز والتوأمان إيدي ونيلسون. وظهرت ديون سعيدة بوجود أولادها حولها لمناسبة عيد الأم وأرفقتها برسالة مؤثرة عبر حسابها على “انستغرام”.

وكتبت: “في يوم عيد الأم، أشعر بأنني محظوظة جداً لأنني مع أطفالي، وأفكر في الأمهات والأوكرانيات حول العالم اللواتي فقدن أطفالهن ويشعرن بالقلق باستمرار للحفاظ على سلامتهم…”.

وتابعت: “تتمتع هؤلاء الأمهات بشجاعة كبيرة، أهدي عيد الأم لهن جميعاً. نصلي لكي يجدن السلام والراحة مع عائلاتهن”.

وتأتي هذه الصورة في ظل الأوقات الصعبة التي تمر بها الفنانة لمعاناتها من مشاكل صحية كثيرة وظروف قاسية دفعتها إلى إلغاء جولتها الغنائية في أوروبا للمرة الثانية.