جليلة المغربية تشكك في علاقة تامر حسني وبسمة وبوسيل: “مش معروفين متزوجين او مطلقين او اخوات بالرضاعة”!..فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:57 صباحاً - ردت الفنانة المغربية جليلة على الانباء التي تحدثت على احتفالها بالاشاعات التي انتشرت منذ ايام حول انفصال الفنان المصري تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل قبل ان يتم نفيها في وقت لاحق بشكل غير مباشر.

وظهرت جليلة المغربية في مقطع فيديو، بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، غاضبة حيث قالت “هو انا متى احتفلت ومتى علقت على الموضوع اصلا؟”.

وتابعت “يتطلق يتزوج اصلا هذا الكابل بشكل عام عليهم مليون علامة استفهام مش معروف متزوجين او منفصلين او ان كانوا اخوان بالرضاعة ومش معروف شو هم اصلا بس صورة امام الناس انهم مع بعض وهذا مو موضوعي”.

واضافت “يتزوجون تيطلقون ينفصلون اخر همي انا انسانة عندي شغل عندي حياتي عندي مسؤولياتي عندي امي عندي جاري عندي اعلاناتي عندي شغلي عندي سفري عندي تصويري”.