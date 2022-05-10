عبد المجيد عبد الله يتصدّر خليجياً ويحتل المرتبة الأولى!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله أغنية جديدة بعنوان “تتنفسك دنياي”، وهي من كلمات انور المشيري، الحان احمد الهرمي وتوزيع موسيقي سيروس وتريات تامر الفيظي ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية رومانسية أداها عبدالمجيد عبدالله بكل إحساس متنقلاً بين الكلام الشاعري واللحن العذب، ويقول مطلعها: “مو بس أحبك..أنا تـتـنَـفّسِك دنـيـاي/وإتخَيَّل إني وصلت إلمرحلة في الروح/خجلان من طيفك اللي متـعبـه ويّاي/من زود مَنتـه على بالي تجي وإتروح”.

ومنذ صدورها تتصدّر أغنية “تتنفسك دنياي” المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في المملكة العربية السعودية ومختلف البلدان الخليجية.

يذكر أن عبد المجيد عبد الله طرح في أغسطس 2021 أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “عالم موازي”، ويضم الألبوم 22 أغنية، وهي: “عالم موازي”، “لا تعاتب”، “من متى”، “مثل ما كان”، “يوم مر اسمي”، “أعتذر لك”، “ابكتبله”، “مشكور”، “يا ابن الاوادم”، “لا زعلت”، “أول حكايتنا”، “سامح الله”، “لمحته”، “إبك عنّي”، “قدمت لي”، “ملل حُبك”، “تهددني”، “أنت فاهم”، “الحال حالك”، “غصون الشجر”، “مع السلامة”، و”يا صبر”.