غي مانوكيان يحيي حفلًا موسيقيًا في باريس قريبًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد العازف غي مانوكيان لاحياء حفل موسيقي على مسرح الأوليمبيا العريق في العاصمة الفرنسية باريس في 23 مايو.

ومن المقرر أن تشارك “مانوكيان” في الحفل فرقة Gipsy Kings بظهور خاص في أول حفل استثنائي يجمعهما.

وأعلن غي عن موعد الحفل عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي وعبّر عن حماسه للقاء جمهوره ومحبي الموسيقى في باريس وخاصة على مسرح الأوليمبيا الذي اعتبره من أهم المسارح العالمية التي لطالما حلم بالعزف عليها منذ بداياته في عالم الموسيقى والفن.

من جهة أخرى، سيؤدي غي مجموعة من أشهر معزوفاته بالإضافة الى معزوفات أخرى لأشهر العازفين العالممين، كما ستؤدي فرقة Gipsy Kings مجموعة أغاني الفلامنكو الذين اشتهروا بتأديتها على مدى سنوات طويلة.

يذكر أن غي، قد احيا مجموعة حفلات موسيقية حققت نجاحات كبيرة مؤخرا في كل من اليونان، دبي، أميركا وغيرهم.