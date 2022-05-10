السلفادور تحتفي بـ”الزهور والنخيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال عطلة أول أسبوع من مايو توجّه المئات من أهالي السلفادور إلى مدينة بانشيمالكو لحضور مهرجان الزهور والنخيل.

ويتزامن المهرجان مع موسم الأمطار، لتصبح المدينة أكثر إشراقاً بطقوس موكب الزهور والنخيل الذي يحتفي بأيقونة السيدة العذراء مريم، وتكريماً لقدسيتها يزيّن أهالي المدينة وزوارها نخيل جوز الهند بالورود متعددة الألوان.

ويشهد المهرجان عروض الرقصات المحلية والموسيقى الحية، وإطلاق البالونات وحرق البارود وفن الطهي المحلي، والعديد من الأنشطة الأخرى.

ويعد مهرجان الزهور والنخيل أحد أكثر الاحتفالات تمثيلاً للفلكلور السلفادوري، وامتزاج الثقافة الإسبانية بالثقافة المحلية من خلال الزخارف والألوان والتقاليد.