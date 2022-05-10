شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يجسد شخصية المخرج الراحل عاطف الطيب في فيلم سينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد عادل عن الحلم الفني الذي يتمنى خروجه للنور خلال حوار مع تليفزيون الخليج 365 قائلاً: لديّ حلم بتقديم شخصية المخرج الراحل عاطف الطيب في السينما وبالفعل نجهز لهذا المشروع منذ عامين وهو بعنوان "الطيب" وهو فيلم روائي طويل وأجسد فيه شخصية هذا المخرج العبقري وأشارك في كتابته أيضًا.

يذكر أن محمد عادل كانت بداية معرفة الناس به وبداية خطواته الراسخة في عالم الفن من خلال "خطوات الشيطان" عام 2013 فقد كان "وش الخير عليه " كما أكد في حواره لليوم السابع، وكان هذا العمل خطوة مهمة في مشواره، وتجربة جديدة بتقديم مسلسل بداخله برنامج، وحقق هذا العمل نجاحا كبيرا، وبعدها قدم "دهشة" مع يحيي الفخراني، ومع النجم عادل امام "أستاذ ورئيس قسم"، ولكن مسلسل "طريقي" حقق به نجاحا كبيرا مع الناس، وقدم عام 2016 مسلسل مهم جدا ومن اهم ادواره وهو مسلسل "المغني" الذي قدم فيه شخصية شاب منتحل شخصية الكينج محمد منير وبيحبه جدا، لكن المسلسل لم يأخذ النجاح الذي يستحقه لأسباب كثيرة.

شارك محمد عادل خلال موسم دراما رمضان 2022 في بطولة مسلسل "العائدون" وقدم شخصية "علاء محمد الصاوي" ذلك الشاب المصري الذي خرج من وطنه غاضبا ويقوم بالتمرد والهجوم الشديد علي مصر ، لكنه يتم تجنيده ووضعه علي المسار الصحيح وعودته لقواعده سالما في حب وطنه بل التضحية من أجله، وزراعته في "داعش" ليمد الأجهزة الأمنية المصرية بكل شيء عن تلك الجماعات الإرهابية .

مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".