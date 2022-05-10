شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "راجعين يا هوى".. خالد النبوى ينتظر عرض مسلسله "النزوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع مسلسل "النزوة"، من بطولة خالد النبوى وعائشة بن أحمد عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث روجت المنصة العارضة للمسلسل بطرح بوستر للعمل الذي يجمع أبطال المسلسل وكتبت معلقة "قريبًا، ولم تحدد موعد نهائي للعرض حتى الآن، ويأتى اسم "النزوة" اسمًا نهائيًا للعمل بعد أن كان تحت اسم "لون البحر" .

وتصدر البوستر الرسمي للمسلسل كل من خالد النبوي، عائشة بن أحمد، سالي شاهين، وعمر الشناوي، وأوضح البوستر أن المسلسل يحتوى على قصة رومانسية اجتماعية في آن واحد ، حيث من المقرر عرضه في 15 حلقة كاملة، والعمل من تأليف ورشة كتابة لعدد من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أمير رمسيس.

يشار إلى أن النجم خالد النبوي شارك في موسم مسلسلات رمضان 2022 من خلال مسلسل "راجعين يا هوى" من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار المؤلف محمد سليمان عبد المالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، مع النجوم نور اللبنانية، وفاء عامر، أنوشكا، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، إسلام جمال، طارق عبد العزيز، وسلمى أبو ضيف، وتميم عبده، وغيرهم.