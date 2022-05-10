شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "الحركة دى" لـ أحمد حلمى تقترب من 2 مليون مشاهدة منذ طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "الحركة دى" للنجم أحمد حلمى، مشاهدات وصلت إلى مليون و368 ألف مشاهدة منذ طرحها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بالتزامن مع عرضه فى السينمات وتصدره شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائى.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.