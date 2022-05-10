فجر السعيد تتحدى اصالة ان تواجهها: “ان ما رديتي انت جبانة”.. ومي العيدان تؤكد: “لا تملك الشجاعة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:43 صباحاً - تحدث الاعلامية الكويتية فجر السعيد الفنانة السورية اصالة ان تواجهها وتذكرها بالاسم ان كانت تقصدها في تغرديتها الاخيرة التي وجهت من خلالها رسالة مبطنة.

وقالت فجر السعيد في تغريدة جديدة: “#أصاله جمهورج قاعده يسبني ويقول انتي تقصديني وآنا ما أرد على #بزران و #بوتات خلج شجاعه وواجهيني ترى انا قلت رايي فيج بالأسم بدون رموز ..ردي علي بالأسم ..ناطرتج تردين وان مارديتي معناته انتي #جبانه والجبان موكفو يتمشن له دوا ثاني”.

بدورها أكدت الاعلامية الكويتية مي العيدان على كلام فجر السعيد بتعليق قالت فيه: “صدقيني ماراح اترد ماتملك الشجاعه اتلاقينها قاعده تغني عراقي . . ايام الذهبي كانت تغني سوري لما خذت طارق العريان ركزت على المصري ولما خذت الجواز البحريني اقلبت على الاسد وركزت على الخليجي الحين تغني جوبي وتركز على الدنابك والكواسير”.

ويأتي هجوم فجر السعيد ومي العيدان على اصالة بعد تغريدة قالت فيها “اللي على راسه بطحه وزعل مفكّر ماشملته بأغنيتي #شكراً بصحّح له وشكراً حتى للّي مابيعضّ لو ماعوّيتوا ماكنت أنا كلّ هالسنين موجوده”.