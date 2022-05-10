الوسط الفني يفجع بوفاة ثلاثة حالات في يوم واحد تعرف عليهم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:43 صباحاً - شهدت الوسط الفني المصري ثلاثة حالات وفاة يوم أمس الاثنين حيث توفي والد الفنان محسن منصور صباح أمس.

وأعلن الفنان محسن منصور، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك“، وفاة والده بعد صراع مع المرض.

وكتب “منصور”: “توفى إلى رحمة الله والدي اليوم، وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة”.

الفنان محسن منصور يعلن وفاة والده عبر فيسبوك

وحرصت مجموعة من نجوم الفن على مواساة الفنان المصري محسن منصور بعد وفاة والده، أبرزهم: المخرجة عزة الحسيني، الفنان أحمد سعد، الشاعر عبدالله حسن، الفنانة لاشينة لاشين، وآخرون.

وكان الفنان محسن منصور قد طالب جمهوره منذ أيام بالدعاء لوالده الذي دخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في حالة صحية حرجة.

وكتب منصور آنذاك: “دعواتكم لأبويا في الرعاية الصحية حالة حرجة جدا، اللهم يا مغير المقادير غير المقادير فأنت الشافي المعافي”.

وفاة عمة السيناريست عمرو سمير عاطف:

وأعلن السيناريست عمرو سمير عاطف عن وفاة عمته من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وشيعت من مسجد مصطفى محمود، جنازة عمة السيناريست والكاتب عمرو سمير عاطف، حيث غاب الفنانون عن الجنازة.

وفاة والدة أشرف مصيلحي:

أعلنت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان المصري أشرف مصيلحي، وفاة والدته.

وأعادت “منال” نشر “بوست” لشقيقها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، جاء فيه: “انتقلت إلى رحمة الله، السيدة الفاضلة اعتماد محمد، والدة أشرف مصيلحي زوج أختي منال الصيفي، والسيدة إيمان مصيلحي”.

وتابع: “صلاة الجنازة غدا الإثنين 9 مايو في مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر، والعزاء على مقابر القوات المسلحة طريق يارب اكرمها بالرحمة والمغفرة”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي “مسلسل جمال الحريم“، وهو من إخراج زوجته منال الصيفي، وينتمي لنوعية الأعمال 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق.

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