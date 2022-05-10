زوج رشا مهدي الوسيم حديث المتابعين علي السوشيال ميديا بعد ظهوره الأخير.. تَعرّفوا إليه! – «صور»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:43 صباحاً - اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الفنانة المصرية “رشا مهدي”،حين شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها “محمد ياسين”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عددًا كبيرًا من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بهما كثنائي .

من هو زوج رشا مهدي؟

زوج رشا مهدي هو محمد ياسين، وفي لحظة مفاجأة بدون ترتيبات مسبقة ظهرت صور حفل زفاف رشا مهدي مع زوجها محمد ياسين في أغسطس 2016م، وذلك حيث أقامت الفنانة المصرية حفل زفافها على أحد شواطئ الساحل الشمالي وكان الحفل مقتصراً على احتفال الأهل والأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني وحضر الحفل عدد من النجوم الكبار حاليًا وهم “أحمد رزق وزوجته، شيكو، مجدي كامل، مها أحمد، أمير شاهين، زينة”.

لم تقم الفنانة بنشر أي صور تخص الحفل بدلًا من ذلك قام أصدقاؤها بتهنئتها ونشر صور الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت في مظهر مختلف على العروس المصرية حيث كانت ترتدي فستانًا بسيطاً وحذاء رياضيًا، ويستمر الزواج حتى الآن وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يدل على أنهما يعيشان حياة سعيدة

من هي رشا مهدى؟

رشا مهدي ، هي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة، عام 1982م ودرست الدراما والنقد في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت التمثيل منذ مطلع الألفية الجديدة من خلال الفيلم القصير (مربع داير)، وعملت بعدها في أفلام (فيلم هندي، واحد من الناس، ميكانو، بدل فاقد)، لكنها اهتمت أكثر بالتواجد في الدراما، التليفزيونية، من أبرز مسلسلاتها: (أميرة في عابدين، نزار قباني، لحظات حرجة، بالشمع الأحمر، أستاذ ورئيس قسم)، وغيرها.

رشا مهدي توجه رسالة لمحمد فراج وبسنت شوقي بمناسبة حفل زفافهما:

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة رشا مهدي، رسالة تهنئة للفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي بمناسبة حفل زفافهما، المقرر إقامته مساء يوم الجمعة الموافق 6 مايو الجاري.

ونشرت رشا، صورًا لها مع فراج وبسنت، عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلّقت: “ألف مبروك لأحلى عريس وأجمل عروسة”.

وأقيم حفل الزفاف مساء اليوم الجمعة حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بمدينة الغردقة.

وكان الفنانان محمد فراج وبسنت شوقي قد احتفلا بعقد قرانهما مساء يوم الجمعة 11 يوليو 2021، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن، بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي: أحمد حلمي، منى زكي، يوسف الشريف وزوجته السيناريست إنجي علاء، بشرى، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، نجلاء بدر، جميلة عوض، مايان السيد، تارا عماد، إنجي وجدان، أحمد داود وزوجته علا رشدي، مي سليم، لقاء الخميسي وزوجها اللاعب محمد عبدالمنصف، ومريم الخشت، وهنا شيحة، والمخرج كريم الشناوي، وغيرهم.

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