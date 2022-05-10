شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر ضيفة شرف فيلم "الحب بتفاصيله" مع المطرب محمد نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة مادلين طبر كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة الفنان محمد نور وملك قورة وإخراج محمد حمدى، ويخوض الفنان محمد نور أولى بطولاته المطلقة فى عالم السينما، من خلال فيلم "الحب بتفاصيله"، والذى انتهى من تصويره مابين مصر والبحرين، ومن المقررطرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى رومانسي حول رامز الشاب الثرى الذي يعود لمصر بعد وفاة والده ويصبح فجأة مسئول عن أخيه غير الشقيق ولا يستطيع العودة ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، ملك قورة، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وشاركت مادلين طبر مؤخرا في مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.