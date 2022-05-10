“كلاب وعض وعواء”.. حرب جديدة بين اصالة وفجر السعيد ومي العيدان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 03:50 صباحاً - نشرت الفنانة السورية اصالة تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رسالة غير مباشرة، جمهورها لن يفكر كثيرًا في تخمين من المقصود بها، حيث وصفت مهاجميها بصفات الكلاب كـ”العض والعواء”.

وكتبت أصالة نصري في رسالتها غير المباشرة في التغريدة “اللي على راسه بطحه وزعل مفكّر ماشملته بأغنيتي #شكراً بصحّح له وشكراً حتى للّي مابيعضّ لو ماعوّيتوا ماكنت أنا كلّ هالسنين موجوده”.

وفي رد على تغريدة أخرى لصورة مجموعة من الكلام ترقد على درجات سلم، قالت “بس الحمد لله إنهم بيعوّو مابيعضّوا”.

وقد ردت الإعلامية الكويتية الشهيرة مي العيدان، على تغريدة اصالة حيث كتبت “الأصنام ضلت الاف السنين حول الكعبة قبل الإسلام وكانوا يعبدونها هل معناها إنها كان وضعها سليم وحقيقة وشيء إيجابي. لا طبعًا إلى أن جاءها الحق بالدين الإسلامي وكسروا هالأصنامشر تكسير.. قال إيه موجودة طول هالسنين.. يا شيخة ما حد جابلي الأذن الوسطى غير صوتك”.

أما الإعلامية الكويتية فجر السعيد فقد ردت بدورها على تغريدة أصالة بكتابة “انتي هيييييه … من تقصدين لايكون آنا.. عشان اذا تقصديني عندي رد واذا ما تقصديني ممكن اطوفها لج”.