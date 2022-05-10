معلومات لا تعرفها عن والدة “بسنت شوقي” فنانة معتزلة فاجأت الجمهور في زفاف إبنتها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 03:50 صباحاً - احتفلت الفنانة بسنت شوقي في الأيام القليلة الماضية بزفافها إلى الفنان المصري محمد فراج، في سهل حشيش بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسط حضور للأهل والأقارب.

ومن خلال التقرير، نوضح أبرز المعلومات عن والدة بسنت شوقي وهي فنانة معتزلة، ولها عدد من المشاركات الفنية.

من هي والدة بسنت شوقي؟

هي الفنانة منال الفطاطري، ممثلة مصرية بدأت واعتزلت في العقد الأول من الألفينيات، لديها عشر مشاركات في أعمال فنية على مدار مشوارها الفني، كانت أولاها مسلسل لها “للثروة حسابات أخرى” عام 2005.

عام 2006، شاركت في 3 أعمال، هي: “السندريلا” مع منى زكي، و”الشيطان لا يعرف الحب” مع بوسي ومحمود قابيل، ومسلسل “آن الأوان” مع وردة وخالد سليم.

عام 2007 شاركت منال الفطاطري في مسلسل “عسكر وحرامية” مع سميحة أيوب ومسلسل “قلب امرأة” الذي جسدت فيه دور صديقة الفنانة إلهام شاهين، ومسلسل “صرخة أنثى” مع الفنانة داليا البحيري، ومسلسل “أولاد عزام”، مع نرمين الفقي.

وفي عام 2007، شاركت في فيلم “عصابة الدكتور عمر” مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي جسدت دور والدتها، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل البوابة الثانية، حيث اعتزلت بعده مشوارها الفني.

وهي زوجة لاعب النادي الأهلي السابق، شوقي عبدالشافي، ولديها 3 بنات. ومنذ اعتزالها الفن، لا تُكثر منال الفطاطري من الظهور الإعلامي، حيث كان أبرز ظهور لها بعد عام 2009، وخلال صور تتويج ابنتها بالتاج الألماسي في عيد ميلادها.

لحظات مؤثرة بين بسنت شوقي ووالدتها قبل حفل زفافها

من ناحية أخرى، تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو ظهرت والدة الفنانة بسنت شوقي وهي تساعدها على ارتداء إكسسواراتها قبل حفل زفافها على الفنان محمد فراج، وقد تأثرت الأم بـ البكاء أثناء رؤية ابنتها تسير بفستان الزفاف.

وصففت والدة العروس شعرها البني على شكل كعكة بسيطة مرفوعة لأعلى، واعتمدت مكياجا بسيطا زادها تألقا، كما كانت حريصة على ارتداء نظارتها في العديد من الصور.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من رواد وقع التواصل الاجتماعي وجاءت ابرز تعليقتهم كالاتي: مامتها ماشاء الله زى القمر – ربنا يسعدكوا – مشاء الله.

واحتفل الجمعة 6 مايو الجاري الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.

وظهرت بسنت شوقي في زفافها بإطلالتين مختلفتين، وهو الأمر الذي تكرر في عقد القران أيضا حيث كانت قد ظهرت بإطلالتين مختلفتين، ونالت إطلالاتها الإعجاب حيث أشاد بها العديد من نقاد الموضة.

ووجه محمد فراج رسالة لبسنت شوقى عبر et بالعربي :”أنا ممكن أتكلّم عليكي وقت طويل أوي، بس طبعاً مش هينفع أقول كل اللى جوايا دلوقتي، أهم حاجة قبل إني بحبك، إني بشكرك على صبرك وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك وإنه اتغلب على عقلك عشان نكمل مع بعض”.

ومن جهة ثانية، شاركت الفنانة رشا مهدي صورة جديدة من فرح الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقى عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام».

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