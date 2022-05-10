شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان: تجولت فى محاكم الأسرة من أجل دورى فى "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان خالد سرحان عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على شخصية القاضي داود شتا الذى قدمها في مسلسل "فاتن أمل حربى" في موسم رمضان الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال خالد سرحان لـ"الخليج 365" تقديمه لشخصية القاضي ضمن احداث المسلسل جاء نتيجة جولاته ومعايشاته في محاكم الاسرة والاطلاع على بعض القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، مشيرا أنه تلقى تعليقات من القضاة الحقيقين في المحاكم .

وأضاف أنه رأى الكثير من المواقف في محاكم الاسرة منها رفض أب الاعتراف بإبنه وهذا يدل أن الواقع به أسوء مما عرضه مسلسل "فاتن أمل حربى" .

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.