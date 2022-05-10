حفيدة الفنانة فادية عبدالغني بأول ظهور إعلامي لها: شابة جميلة وناعمة وتشبهها جدتها كثيرًا – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:43 صباحاً - استضاف الإعلامي رامي رضوان -في لقاء سابق- الفنانة المصرية القديرة فادية عبد الغني ضمن برنامج مساء dmc، حيث ظهرت في المقابلة جنة محمد فريد حفيدة عبد الغني من خلال بث مباشر.

وفي الظهور الأول لها، بدت جنة شابة ناعمة وجميلة وتشبه جدتها إلى حدٍ كبير، إلا أنها لا تجد الحديث باللغة العربية بطلاقة، لأنها تعيش في النمسا.

وقالت الفنانة فادية عبد الغني: “جنة عايشة في النمسا، وهي مبتعرفش تتكلم عربي، وبتكون خجولة تتكلم عربي تتلخبط”.

فادية عبدالغني وحفيدتها جنة

أما جنة فقالت: “أنا بتكلم عربي بس مكسر شويه.. أنا أتولدت في مصر وقعدت فيها 3 سنين، وأنا مبسوطة حاليا في مصر”.

وخلال المقابلة سألها رامي رضوان عن المسلسلات العربية التي تتابعتها فقالت: “أنا اتفرجت علي مسلسلات الفنانة فادية عبدالغني.. وبحب “مسلسل عائلة الحاج متولي” ومسلسل دلع البنات”.

فادية عبد الغني: شخصيتي في «فاتن أمل حربي» بعتبرها جرثومة المجتمع

من ناحية أخرى، قالت الفنانة فادية عبد الغني، صاحبة دور “نظيمة” في مسلسل “فاتن أمل حربي“، إن دورها في المسلسل يعتبر تجسيدا لشخصية هي “جرثومة” المجتمع، وتورث جيلا غير مضبوط، وأسلوب تعامله مع زوجته وأولاده يتسبب في الكراهية.

وأضافت “عبد الغني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة”، والمذاع على فضائية “دي إم سي”، أن أسلوب مثل هؤلاء الحموات يتسبب في ما وصل له ابنها بسبب التوجيه الخاطئ، لافتة إلى أن حب الأبناء و”دلعهم زيادة عن اللازم” كان سببا في فقد الابن الإحساس بالمسئولية.

وتابعت الفنانة، أن شخصيتها في المسلسل مكروهة في المجتمع وغير سوية، وجرس ينبه الأسر على أن التربية مهمة جدا، ناصحة أولياء الأمور “ما دلعوش عيالكم زيادة عن اللزوم”.

وأكدت أن “كل حاجة في التربية في الوسط، ويجب تعليم الأطفال عدم الكذب حتى في الخطأ، وبعتبر شخصية “نظيمة” جرس ينبه الأسر”.

مسلسل “فاتن أمل حربى” يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحي، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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