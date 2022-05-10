هيفاء وهبي “سابقة عصرها”.. ليدي غاغا تستنسخ كليبها بعد 14 عامًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لطالما كانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي “سابقة عصرها” في الأعمال الغنائية المصوّرة التي تقدّمها وتكون دائمًا محور اهتمام الجمهور في الوطن العربي وحتى البلدان الأجنبية.

هيفاء وهبي التي استطاعت أن تحقق لنفسها قاعدة جماهيرية واسعة تخطت حدود الشرق الأوسط إلى العالمية، تتطلّع الكثير من المغنيات الأجنبيات إلى أعمالها الفنية لاعتبارها ملهمة في مجالها، وآخرهن ليدي غاغا التي استوحت فكرة كليبها Hold My Hand من فيديو كليب أغنية “حاسة ما بينا” التي أصدرتها هيفاء في العام 2008 وأخرجه الراحل يحيى سعادة.

والملفت أن بعض مشاهد كليب ليدي غاغا بدت متطابقة لمشاهد سبق وظهرت بها هيفاء في كليب “حاسة ما بينا”، خصوصاً مشهد الطائرة وفكرة الاستعانة بقاعدة عسكرية.

أغنية ليدي غاغا هي من فيلم توم كروز Tom Cruise الذي سيطرح بعنوان Top Gun: Maverick نهاية الشهر الحالي في عدد من دول العالم بعد عدة تأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد ظهرت وهي تنجو من الموت بأعجوبة خلال تصويرها كليب “حاسة ما بينا في حاجة” مع الراحل يحيى سعادة في مطار رياق العسكري في منطقة البقاع اللبناني، حيث تطلّب المشهد نوعاً من المخاطرة عندما تطارد طائرة مروحية السيارة المكشوفة التي تقودها هيفاء، وتقترب محلّقة منها على علو منخفض، وترتطم الطائرة بالسيارة، وتصاب هيفاء برضوض برأسها وعنقها.