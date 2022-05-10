شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سر اختفاء أمير كرارة بعد انتهاء تصوير "العائدون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم أمير كرارة الاختفاء عن أصدقائه وجمهوره بمجرد الانتهاء من تصوير مسلسله "العائدون"، والسفر مع عائلته إلى إحدى المدن الساحلية وتخصيص هذه الفترة لعائلته فقط التى ابتعد عنهم منذ مايقرب من 4 أشهر مضت بسبب انشغاله بالتصوير.

وأفادت مصادر لـ ”الخليج 365”، إنه كان يشعر بالإرهاق الشديد بسبب فترة تصوير مسلسل "العائدون"، والسفر لعدة دول لتصوير المسلسل خلال الفترة الماضية، لذلك قرر الراحة والإستجمام مع عائلته، وإغلاق تليفوناته وتخصيص هذا الوقت للأسرة فقط، كما أنه اعتذر عن الظهور فى عدد كبير من البرامج للحديث عن مسلسله الأخير.



امير كرارة اثناء الاجازة العائلية امير كرارة اثناء الاجازة العائلية



-امير-كرارة-يحمل-بغبغان

وعلى جانب آخر، حظى النجم أمير كرارة، بظهور مميز على شاشة التليفزيون ضمن منافسات دراما رمضان 2022، من خلال بطولته فى مسلسل العائدون، الذى شاركه فيه عدد كبير من النجوم، هم، أمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسورى أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

واحتفل الفنان أمير كرارة خلال الايام الاخيرة من شهر رمضان المنقضى ، بانتهاء تصوير مسلسل العائدون، وقال: "شكرًا لكل أخواتى النجوم اللى شارك في هذا العمل المهم المحترم وإلى لقاء قريب إن شاء الله".

وقال عبر حسابه الرسمى بإنستجرام: "مع آخر يوم تصوير بشكر الأستاذ الكبير أحمد نادر جلال والأستاذ محمد السعدي ميديا هب والأستاذ باهر دويدار ومدير التصوير هيثم حسنى، والمنتج الفنى أحمد أبو الفتوح والأستاذ محمد سرى وسارة ابراهيم الديكور باسل حسام".