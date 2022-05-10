شكرا لقرائتكم خبر عن عواطف حلمى عن حفيدها نور النبوى: ما كنتش عاوزاه يمثل لأن السكة دى صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة عواطف حلمى عن رأيها في دخول حفيدها نور النبوى مجال التمثيل، ومشاركته الأخيرة في مسلسل "راجعين يا هوى"، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج "نص الحدوتة" الذى يذاع على شاشة قناة cbc، وقالت: "والله ما كنت عاوزاه يدخل التمثيل، لأن السكة دي صعبة.. لازم الفنان ينحت في الصخر عشان يطلع، بس هو نصيبه كده، فالحمد الله وهو عسل الله أكبر عليه ربنا يبعد عنه العين".

وذلك بعدما أوضحت أنها جدة لـ نور النبوي كونها والدة أمه، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يمتلك موهبة كبيرة ويحب التمثيل، وهو ما سيؤهله للنجاح.

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، إسلام جمال، شريف حافظ، آية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.