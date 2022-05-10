رحمة أحمد:إشاعة طلاقى بعد مشهد ليلة الدخلة ضايقتنى.. ودنيا سمير غانم فنانة عظيمة

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة رحمة أحمد: "أول عمل احترافي لى كان مع الفنان أحمد أمين في أمين وشركاه، فعندما كنت أقدم عرضا على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية كان موجود فريق عمل أبو حفيظة، وبعد انتهاء العرض تواصل معي أحد كتاب البرنامج وطلب رقمي وعندما بدأوا في العمل ببرنامج أحمد أمين رشحني، وكان هذا القرار صعب بالنسبة لي لأنني كنت أعمل في مجالي، وكان لا بد أن أركز في التمثيل، كنت في حيرة ولكن حسمت أمري وتركت العمل".

وأضافت رحمة أحمد، أثناء استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة"، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: أعرف زوجي من أيام الدراسة، ولكننا ارتبطنا قبل خطوبتنا بأسبوع، ولم أشعر في لحظة أن لديه مشكلة في التمثيل، على العكس فهو في نفس المجال ويعمل مهندس ديكور وكاتبا أيضا، فهو دائما داعم لي بشكل كبير، وأثناء المسلسل طلعت إشاعة طلاقنا خاصة بعد حلقة ليلة الدخلة، وهذا الأمر ضايقني بالتأكيد، ولكن قررت أن لا أحزن فلا بد من وجود سلبيات.

وتابعت رحمة أحمد: كنت قلقة من اللقاء بيني وبين الفنان أحمد مكي، ولكن الحقيقة كانت هناك كيمياء كبيرة بيننا في الشغل ساعدتنا على تقديم المشاهد على أفضل ما يكون، واللهجة الصعيدي كانت صعبة؛ لأن بها مصطلحات معينة ولا بد أن تنطق بطريقة معينة، وبالفعل فكرة المقارنة بيني وبين دنيا سمير غانم قلقتني، فالمقارنة في حد ذاتها مترسخة لدى الناس طيلة الوقت، فلماذا نحكم علي الأشخاص قبل أن يقدموا شيئا، فهذا الأمر يعجز أي شخص، وأنا ممتنة للفنانة الجميلة دنيا سمير غانم لردها علي ومباركتها لدوري، فهي بالفعل فنانة عظيمة وأنا من معجبينها.

وكانت رحمة أحمد قد شاركت في الماراثون الرمضاني بدور مربوحة في مسلسل الكبير أوي وهو من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.