رحمة أحمد للميس الحديدي: دخلت مجال التمثيل بالصدفة وورثت خفة الدم من والدتى

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة رحمة أحمد خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة"، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنها خريجة كلية العلوم، وكان حلمها أن تلتحق بكلية العلاج الطبيعي ولكنها لم تستطع بسبب المجموع، وقالت: "لي أخ توأم كان معي بنفس الكلية ولكن في قسم أخر ودخولي للتمثيل جاء بمحض الصدفة حيث كنت أشاهد مع صديقة لي سكتش مسرحي أعجبني جدا وعلمنا أن فريق المسرح يستقبل أعضاء جددا فشجعتني صديقتي وبالفعل التحقت بالفريق، ومن حينها لم أترك التمثيل.

وأضافت رحمة أحمد: "عادة لدي مبدأ أن أي مجال أدخله لا بد أن أكون مميزة، وهذا ما علمني إياه أبي، فهو إنسان عظيم وهو نحات ورسام وله رؤية فنية بالإضافة لعمله في دار المعارف".

وتابعت: "في الجامعة كنت أقدم تراجيدي فقط إلي أن أكتشف الكوميديا الفنان صلاح الدالي عندما أخرج في الجامعة ووضعني في منطقة الكوميديا، وأعتقد أنني ورثت خفة الدم من والدتي فهي دمها خفيف جدا، وأهلي كانوا فخورين بي أثناء عرض المسلسل".

وكانت رحمة أحمد قد شاركت في الماراثون الرمضاني بدور مربوحة في مسلسل الكبير أوي وهو من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.