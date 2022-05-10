شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: من أحلامى تقديم فوازير رمضان وتجسيد شخصية منير مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد عادل خلال حوار له علي تليفزيون الخليج 365 إن من أحلامه الفنية تقديم شخصية الفنان المتعدد المواهب منير مراد شقيق الفنانة الكبيرة ليلى مراد، وقال محمد عادل: منير مراد ملحن عبقرى ولم يأخذ حقه وهو شخصية درامية ثرية وحياتها تصلح جدًا لتقديم مسلسل أو فيلم سينمائي.

وقال أيضًا: التنوع مطلوب ومهم جدًا في أي مجال وليس الفن فقط ، فمن أحلامي أن أقدم فوازير رمضان ، وأنا تابعت خلال الموسم 10 مسلسلات نتيجة ظروف العمل ، ولكني معجب جدا بمسلسلات (مكتوب عليا، الاختيار، انحراف، جزيرة غمام، توبة، بابلو، مكتوب عليا، بطلوع الروح) فأنا أحب الفرجة بشكل عام، ولكن مسلسل "مكتوب عليا" من أفضل المسلسلات في رمضان، فالمسلسل عائلي جدا وبناتي كانوا يشاهدونه ويتناقشون معي فهو مسلسل مصري اجتماعي يجمع كل الأسرة، وما أعجبني في الاختيار أنه قدم الوثائقي، وأنا معجب جدا بفكرة المنصات وهي أعظم حاجة حصلت، فهي جعلتني أمتلك مكتبة تليفزيونية أشاهد فيها ما يحلو لي .

وشارك محمد عادل فى رمضان الماضى بمسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".