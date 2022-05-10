شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة أحمد: كنت مرعوبة من دوري في "الكبير أوي" ورد فعل الجمهور فاجأني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة رحمة أحمد، ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" والذى يذاع على قناة On، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى، وتحدثت عن كواليس دورها فى "الكبير أوى" قائلة: "لم أتوقع نجاح دور مربوحة في الكبير أوي، ولكن قررت أن أقوم بعملي كما يجب أن يكون وأترك الباقي على الله، ورد فعل الجمهور فاجأني، فكنت مرعوبة ووصلت لدرجة الانهيار؛ لأنها خطوة مهمة لا بد أن أستغلها بشكل صحيح ولا بد أن أكون عند حسن ظن الناس الذين اختاروني.

وأضافت رحمة أحمد: "كانت دائما عندي أزمة، فبسبب الكاركتيرات التي كنت أقدمها من قبل في أمين وشركاه كان الجمهور لا يعرفني في الشارع، وكنت متوقعة أن هذا ما سيحدث في مربوحة، ولكن تفاجأت أن الناس عرفتني في الشارع، أنا من الممثلين الذين يصابون بالتوتر لو هناك عدد كبير من الناس فالزحمة دائما توترني".

وكانت رحمة أحمد قد شاركت في الماراثون الرمضاني بدور مربوحة في مسلسل الكبير أوي، وهو من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج، وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.