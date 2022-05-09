شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "ملف سري": فكرة العمل قائمة على مناقشة الحياة الاجتماعية للقضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المؤلف محمود حجاج، مؤلف مسلسل "ملف سرى"، إن ملف القضاء المصرى لم يتم تناوله بشكل كافٍ في الدراما المصرية، رغم ما تحمله من قضايا اجتماعية وبخاصة خلال فترة عام 2013، موضحًا أن فكرة العمل قائمة على مناقشة الحياة الاجتماعية للقضاء.

وأضاف "حجاج"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن فكرة العمل جاءت عقب اغتيال النائب العام هشام بركات، وهو ما حمسنا لكتابة العمل.

من جانبه قال المنتج ريمون مقار، والذى شارك في الحوار، إن العمل تم على أساس الفكرة وليس ورق العمل، موضحًا قطاع القضاء لم يتم تناوله في الدراما المصرية، رغم ما يعج به من قضايا وتحديات كبيرة تواجه العاملين فيه، وتابع: "وبعد حادث الاغتيال للنائب العام تحدثت مع المؤلف محمود حجاج حول الخطوط العريضة للمسلسل والقصص الاجتماعية التي شدت المشاهدين خلال فترة عرض المسلسل".