تطورات جديدة في قضية أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 07:16 مساءً - شهدت قضية الممثلة آمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب تطورات جديدة، حيث اتهم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الممثلة الأمريكية أمبر هيرد بنسخ شهادتها ضد جوني ديب من أفلام هوليوود.

ووفقًا لموقع “هندوستان تايمز”، اقتبست “هيرد” أجزاء من شهادتها في قضية التشهير التي رفعها دوني ديب، من الفيلم الأمريكي The Talented Mr Ripley “السيد ريبلي الموهوب”.

ويقاضي جوني ديب حاليًا زوجته السابقة أمبر هيرد مقابل 50 مليون دولار تعويضًا عن التشهير به عقب انفصالهما واتهامه بالاعتداء الجسدي عليها زورًا.

ومن جانبها، رفعت “هيرد” دعوى مضادة مقابل 100 مليون دولار ضد “ديب”، سوف تقام عقب إعلان حكم المحاكمة الحالية.

ويوم الجمعة الماضي، 6 مايو/أيار أدلت “هيرد” بأقوالها لأول مرة في المحاكمة، وتحدثت عن تفاصيل اعتداء “ديب” عليها جسديًا ومعنويًا، لكن الجمهور كان له رأي آخر في تفاصيل الشهادة.

اقتباس من هوليوود

رأى المتابعين أن “هيرد” كانت تمثل، وتقوم بأداء لهيئة المحكمة يشبه أدوارها في الأفلام.

وقال المتابعون إن بعض أجزاء شهادة “هيرد” تم اقتباسها من فيلم “السيد ريبلي الموهوب”، حيث قارن أحد مستخدمي تويتر بين نص الشهادة وأحد مشاهد الفيلم.



وقام الموقع بالتدقيق في ادعاء المعجبين، ليكتشف أن “هيرد” لم تقتبس شهادتها بشكل صريح، كما قال المستخدم، وإنما كان هناك تشابه مع المشهد فقط.

وقالت هيرد” في الشهادة: “عندما كنت برفقة جوني كنت أشعر أنني أجمل شخص في العالم، ثم يختفي”.

تأجيل المحاكمة

وتقام المحاكمة في محكمة المدينة في ولاية فرجينيا، لكن القاضية أعلنت مؤخرًا أنه لن تعقد أي جلسات هذا الأسبوع.

وعللت القاضية بيني أزكايت عدم عقد أي جلسات بسبب انشغالها في مؤتمر يدار من يوم الاثنين 9 حتى الخميس 12 مايو/أيار.

ومن المتوقع أن تستكمل المحاكمة يوم الاثنين 16 مايو/أيار، بالاستماع إلى شهادة أمبر هيرد، على أن تنتهي يوم 19 مايو/أيار.