هنا الزاهد تكشف موقفها من العمل مع محمد رمضان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 6:25 مساءً

ردت الفنانة المصرية هنا الزاهد، على أسئلة متعددة سألها المتابعون على حسابها الشخصي في منصة انستغرام.

وكانت الزاهد قد غيرت لون شعرها وصففته على نحو مختلف، باللون البني المتموج، بعد أن كان شعرها أشقر اللون.

وقالت الزاهد إن التغيير بسبب طبيعة دورها في فيلمها الجديد “بحبك” وهو فيلم مع النجم المصري تامر حسني، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، مؤكدة أن شعرها سيعود إلى طبيعته بعد الانتهاء من التصوير.

وأشارت الزاهد إلى أنها حريصة على الاهتمام بشعرها، وتجرب أفضل الأنواع والمستحضرات التجميلية المتعلقة بالشعر.

وحول الوشم المطبوع على ظهرها، قالت الزاهد في إجابة على أحد المتابعين، إنه يعني “الحب والمحبة أجمل شيء في العالم باللغة الفرنسية”.



وبسبب نحافة أصابعها تعاني هنا الزاهد كثيرا عند شراء الخواتم، وتضطر لارتداء خواتم أطفال، وسبق الأمر حديث عن غيابها في موسم رمضان الدرامي 2022.

وحول العمل مع الفنان المصري محمد رمضان، وما إذا كانت الزاهد تتابع أعماله، أو هل من الممكن أن يعملا سويا، قالت “أيوه بتابع أعماله، وإحنا اشتغلنا مع بعض قبل كدة مسرحية من 6 سنين اسمها أهلا رمضان، وأحب ويشرفني أكيد أشتغل معاه تاني”.