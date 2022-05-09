نيللي كريم تتحدث عن حقوق الرجال: يتعرضون أيضًا للظلم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

اعترفت النجمة نيللي كريم أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تظلم الرجال في بعض الأوقات كما تظلم النساء، وقالت إنها لا تتعمد طرح قضايا اجتماعية في أعمالها الدرامية، وإنما تهتم أولا بالقصة والشخصيات ومن داخل العمل تتم مناقشة القضايا، وأشارت إلى أنها لم تتوقع أن يحقق مسلسلها “فاتن أمل حربي” كل هذه الضجة.

أشارت نيللي كريم في مداخلة هاتفية مع برنامج “من مصر” المذاع على شاشة قناة “cbc”، الذي استضاف بقية نجوم المسلسل داخل الاستديو، إلى أن الرجل مظلوم أيضا فى قوانين معينة مثل المرأة، وتابعت: “تعالوا نعدل القانون اللى يحكم بالعدل للراجل والست، لكن المسلسل بيعرض قصة نسائية وبالتالى المشاكل اللى بيطرحها المسلسل كانت نسائية أكتر”.

وأوضحت أنها لا تقدم قضية ولكنها مع فكرة تقديم عمل درامى يحتوى على أحداث وقصة جيدة ومن خلالها يكون هناك قضية، وليس بشكل عكسى، وتابعت:” أنا بعمل قصة فاتن ومتخيلتش الموضوع بصراحة هيعمل الضجة الكبيرة دى، وحالة الجدل طبيعى تبقى موجودة فى أمور زى دى، بس الشيء اللى أسعدنى أن ستات كتيرة بتقول دى قصتى ودى حاجة احنا مش مخترعنها ولكن واخدينها من الواقع”.

وعن أصعب المشاهد الصعبة فى المسلسل، قالت إن مشاهد المحكمة كانت صعبة عليها، خاصة مشاهد المواجهة، كما أنها تأثرت بآخر مشهد فى الحلقة الأخيرة من المسلسل.

وأشادت نيللى كريم بالفنانة فادية عبد الغنى التي جسدت شخصية حماتها داخل العمل، واصفة إياها بالفنانة العظيمة، قائلة: كنت بستمتع بها والمشهد اللى ببقى فيها معاها بيبقى يوم فرحة، وكنت بقول للمخرج لازم تجيبها فى كل المشاهد لأنها بتضيف بهجة وطعم للمشهد وبستمتع لما بشوفها.