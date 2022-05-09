صديق لياسمين صبري يثير ضجة بتصريح عنها : ” تنازلت عن جميع حقوقها لأجل الطلاق “

كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 06:57 مساءً - خرج ” إبراهيم أبو ذكري ” رئيس اتحاد المنتجين العرب بمنشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك دافع من خلاله عن الفنانة ” ياسمين صبري ” .

وذلك في رده على ما تم تداوله عن الهدايا الثمينة التي حصلت عليها من زوجها السابق ” أحمد أبو هشيمة ” وتكلفة طلاقها التي وصلت إلى ما يقرب من 300 مليون جنيه مصري .

حيث كشف إبراهيم أبو ذكري عن أن ياسمين صبري قد تنازلت عن جميع حقوقها المادية من أجل إتمام طلاقها من أحمد أبو هشيمة .

فكتب في منشوره قائلا : ” ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها وتم الطلاق .. بطلوا هري بقى ” .

وكانت قد نفت ياسمين صبري ما نشر عنها مؤخرا حول حصولها على 15 مليون جنيه قيمة المؤخر ومصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها ل 24 سيارة وغيره من الأشياء مشيرة إلى أنها أخبارا غير صحيحة بالمرة .

كما أكدت الفنانة المصرية أيضا في تصريحات لها على أن زواجها كان قد تم بدون مهر أو مؤخر صداق وأن أحمد أبو هشيمة كان زوجا كريما معها خلال فترة الزواج ودائما ما يفاجئها بالهدايا .

وأضافت ياسمين صبري أن فترة الزواج والتي استمرت لمدة عامين كانت سلسة وأنها تكن لزوجها السابق كل الاحترام ومؤكدة على أن الانفصال وقع بينهما في هدوء وتم التوافق عليه .