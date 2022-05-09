محمد ممدوح يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو للسينما العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أسدل مهرجان مالمو للسينما العربية الستار على فعاليات دورته الثانية عشر بفوز الفنان محمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم ابو صدام للمخرجة نادين خان، فيما فازت صولا بحري بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم صولا وهو الفيلم الذي حصل علي جائزة افضل فيلم روائي، للمخرج صلاح الأسعد.

كما فاز الفيلم الوثائقي “من القاهرة” للمخرجة هالة جلال بجائزة لجنة التحكيم وفاز الفيلم الأردني الحارة بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد فيما نال تنويه خاص من لجنة التحكيم، ونال الفيلم القصير ليل للمخرج أحمد صالح تنويه خاص من المهرجان بينما نال تنوية خاص أيضًا المخرج مجيد الرمايحي، فيما نال جائزة لجنة التحكيم الفيلم القصير شيطانة للمخرج أمل قلياتي

وفازت نال المخرجة مالري روز اوستا بجائزة أفضل فيلم عن فيلم then came dark، بيننا نال فيلم قدحة جائزة أفضل سيناريو، بينما نال جائزة افضل اخراج المخرج مهدي هميلي عن فيلم “أطياف” ونالت جائزة لجنة التحكيم المخرجة دارين سلام عن فيلمها فرحة.

فيلم أبوصدام بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، وإخراج نادين خان وتأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن وزينة منصور، عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وتدور أحداث الفيلم حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى «أبوصدام»، يحصل أخيرًا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.