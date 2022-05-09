إضافة فيلمين جديدن لقائمة أفلام مهرجان كان السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مهرجان كان السينمائي الدولي عن إضافة فيلمين آخرين إلى الاختيار الرسمي للدورة 75، والتي ستنطلق في 17 مايو وتستمر حتى 28 مايو. تمت إضافة فيلم As Bestas للمخرج “رودريغو سوروجوين”- الذي حصل سابقاً على ترشيح لجائزة الأوسكار عن فيلمه القصير لعام 2017 Madre. As Bestas هو فيلم إسباني-فرنسي. وقد تمت إضافته إلى قسم العرض الأول Cannes Première، القسم الجديد المخصص للعروض الأولى عالمياً للأفلام الأكثر انتشاراً، على نحو مشابه للفيلم خارج المنافسة. تدور أحداث الفيلم حول إنتقال بطلي الفيلم؛ النجمين “دينيس مينوشيه” و”مارينا فو”، كزوجين فرنسيين في منتصف العمر إلى قرية محلية بحثًاً عن قرب من الطبيعة وينتهي بهما الأمر بإثارة العداء الصريح والعنف المروع مع المجتمع الصغير.

فيلم الثاني Salam وهو من نوعية الأفلام الوثائقية، من إخراج “ميلاني جورجيادس”، “هدى بنيامينا”، و”آن سيسي” ومن المقرر عرضه في قسم العروض الخاصة. بعد الإعلان عن القائمة الكاملة في 14 أبريل، أضاف المهرجان أيضاً ثلاثة أفلام: Un Petit Frere للمخرج “ليونور سيرايل”، Tourment sur les iles لـ”ألبرت سيرا”، وThe Eight Mountains للمخرج “شارلوت فانديرميرش” و”فيليكس فان جرونينجين”.

كما أعلن المهرجان أن الممثل الفرنسي “فنسنت ليندون” سيترأس لجنة التحكيم التي ستضم المخرج الحائز مرتين على جائزة الأوسكار “أصغر فرهادي”، بالإضافة “جيف نيكولز”، الممثلة والمخرجة البريطانية “ريبيكا هول”، الممثلة الهندية المولودة في الدنمارك “ديبيكا بادكون”، الممثل السويدي “نومي راباس”، الممثلة والمخرجة الإيطالية “جاسمين ترينكا”، المخرجة الفرنسية “لادج لي”، والمخرج النرويجي “يواكيم ترير”.