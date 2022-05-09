الموت يفجع باسل خياط وزوجته بأقرب الناس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعت ناهد زيدان زوجة النجم السوري باسل خياط شقيقها الشاب بكلمات مؤثرة حيث أعلنت وفاته.

ونشرت ناهد عبر “ستوري” حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورة لشقيقها الراحل وعلّقت عليها: “قلبي موجوع”.

كما نشرت تعليقًا آخر عبرّت من خلاله عن حزنها الكبير لرحيل شقيقها وقالت: “كسرتني ما بعرف كيف بدي عيش بعدك.. الفاتحة على روحو.. أخي مضر زيدان الله يرحمك يارب”.

ولم تعلن ناهد زيدان سبب وفاة شقيقها الشاب أو مواعيد الدفن والعزاء بينما تناقل رواد السوشال ميديا التعليقات عبر الحسابات الفنية وقدموا التعازي لناهد زيدان وعائلتها بهذه الفاجعة متمنين لفقيدهم الرحمة والمغفرة ولناهد وعائلتها الصبر والسلوان.