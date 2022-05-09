الملكة إليزابيث الثانية تحطم رقماً قياسياً ملكياً آخر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبحت الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة ثالث أطول فترة حكم في التاريخ المسجل، حيث وصلت فترة حكمها إلى 70 عاماً و 92 يوماً، وهو يوم واحد أطول من عهد “يوهان الثاني” ملك ليختنشتاين.

وقد جاء هذا الإنجاز التاريخي لها بعد أشهر فقط من كونها الملكة البريطانية الوحيدة التي حكمت لمدة 70 عاماً.

حكم “يوهان الثاني” ليختنشتاين من 12 نوفمبر 1858 حتى 11 فبراير 1929. وشهد عهده حصول البلاد على أول دستور لها وتوسيع الحقوق. “يوهان” لم يتزوج وخلفه شقيقه “فرانز الأول”.

أما أطول عهد تم التحقق منه في التاريخ هو عهد الملك “لويس الرابع عشر” من فرنسا والذي امتد من 14 مايو 1643 حتى 1 سبتمبر 1715، بإجمالي 72 عاماً و 110 يوماً. وستتجاوز الملكة هذا الإنجاز في عام 2024.

ويأتي في المرتبة الثانية الملك “راما التاسع” من تايلاند الذي حكم لمدة 70 عاماً و 126 يوماً. ولكن بالنسبة للملكة “إليزابيث”، ففي غضون شهر بقليل، سترتقي الملكة بهذه القائمة التاريخية مرة أخرى. بعد فترة وجيزة من عطلة اليوبيل البلاتيني، ستشهد الملكة فترة حكمها تمتد إلى ما بعد عهد “راما التاسع”. واعتباراً من منتصف شهر يونيو، ستكون الملكة ثاني أطول فترة حكم في التاريخ المسجل.

يذكر أن إليزابيث الثانية أصبحت ملكة في السادس من فبراير عام 1952. وفي التاسع من سبتمبر عام 2015، أصبحت الملكة صاحبة أطول فترة حكم في التاريخ البريطاني، متجاوزة الرقم القياسي الذي حققته جدتها العظيمة الملكة “فيكتوريا”.