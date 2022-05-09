مروان خوري يتحدّث للمرة الأولى على أسباب فسخ خطوبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد جدل كبير أُثير على السوشيال ميديا، علّق النجم اللبناني مروان خوري على قرار فسخ خطوبته من مواطنته ندى رمال قبل فترة قصيرة من حفل زفافهما… وذلك من خلال الإجابة على سؤال وجّهه إليه مراسل برنامج “et بالعربي” حيث أكد أنه لا يفضل الحديث عن أسباب فسخ خطوبته، قائلاً: “حياتي الشخصية مفتوحة، وعلاقاتي وقت يكون بدي أظهرها بظهرها بالوقت المناسب بس إجمالاً بفضل يضلّ هالمطرح إلي“، ومشيراً إلى أنه يؤمن بأن ”الفنان هو فنه الذي يقدّمه للناس”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تعليق خوري وأثنوا على خجله وصدقه، مشدّدين على حقه في إبقاء حياته الشخصية بعيداً عن الإعلام.

وكان مروان خوري قد أعلن فسخ خطوبته قبل أيام، في تصريحات تلفزيونية قائلاً: “كل شيء بالحياة قسمة ونصيب ولست متسرعاً في الدخول مجدداً بقصة حب جديدة، وتركيزي حالياً منصب في حياتي الفنية”.